Romagna Welfare, le sfide tra innovazione e sostenibilità

Si è tenuta ieri alla Fiera l’edizione 2024 di Romagna Welfare, l’evento divenuto un punto di riferimento per il mondo del welfare aziendale in Romagna. Al centro il dialogo tra imprese, lavoratori e comunità locali passando anche per il settore turistico con l’obiettivo di tracciare il futuro del benessere aziendale e territoriale attraverso modelli innovativi e sostenibili. Lo studio presentato in anteprima alla Camera dei Deputati a Roma, realizzato da Welfare Group con il patrocinio dell’Università di Bologna, ha evidenziato come il 93% delle grandi aziende romagnole abbia adottato politiche di welfare aziendale, in costante crescita rispetto agli anni precedenti. "Le aziende – ha aggiunto Giuseppe Bubani direttore finanziario di Mediatip e Welfare Group - dicono che la maggior parte dei fondi sono spesi in card benefit: calano le propensioni a rivolgersi a multinazionali, mentre cresce la spesa nei servizi locali". Durante l’evento, Massimo Balzani, direttore di Servizi Industriali, ha lanciato la proposta di adottare una ’banca delle ore’.