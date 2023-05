RomagnaBanca, inaugurata una nuova filiale

Inaugurata in viale delle Nazioni, dove prima c’era un supermercato, la nuova filiale di RomagnaBanca. E’ la prima volta che RomagnaBanca apre una filiale nella località turistica a pochi passi dal mare. I lavori erano iniziati a metà marzo. Il taglio del nastro è stato effettuato dal sindaco di Gatteo Roberto Pari, dal presidente di RomagnaBanca Corrado Monti e dalla vicepresidentessa Barbara Camporeale con i locali benedetti dal parroco don Mirco Bianchi e la musica di Mirko Casadei che abita a pochi passi dalla nuova sede. Ha detto il sindaco: "Questa per è una opportunità importante di crescita del nostro comparto turistico ed economico. Auspico che sia uno strumento importante per i nostri imprenditori che possano trovare risposte alle esigenze delle nostre aziende. Ho apprezzato le gigantografie inserite in banca con le immagini di Gatteo Mare, dalla spiaggia alla rotonda ’Romagna Mia’, simbolo della nostra identità e di un territorio solare e accogliente".

Ha detto il presidente Monti: "Per noi questa è una apertura molto importante perchè colma una lacuna che vede un territorio del Rubicone dove la nostra banca non era ancora presente. La filiale è al confine con Villamarina di Cesenatico, altra località storica per RomagnaBanca".

e.p.