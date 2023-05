RomagnaBanca, intervento per l’emergenza

In questa situazione di emergenza straordinaria che nelle ultime ore ha duramente colpito tutta la Romagna, con danni ingenti nelle Province di Forlì-Cesena, Rimini, e Ravenna, RomagnaBanca Credito Cooperativo conferma il patto di coesione e di legame con il proprio territorio e interviene immediatamente mettendo a disposizione di soci e clienti un plafond straordinario per finanziamenti agevolati e la sospensione del pagamento delle rate dei mutui già in essere a coloro che hanno subito danni. "Stiamo raccogliendo le varie esigenze affinché la risposta di RomagnaBanca arrivi nel più breve tempo possibile in maniera mirata alle famiglie e alle imprese e possa rinfrancare e dare fiducia a chi sta vivendo momenti di massimo sconforto e difficoltà – afferma il direttore generale Paolo Garattoni –Al momento stiamo definendo un pacchetto di iniziative tra cui prestiti a tasso agevolato per i clienti privati e imprese, una moratoria sulle rate dei mutui ipotecari e chirografari di imprese e una moratoria per tutti i clienti privati intestatari di mutui ipotecari residenti nei territori danneggiati".

Tutte le filiali di RomagnaBanca sono a disposizione di soci e clienti per fornire tutti i servizi necessari e le informazioni sul pacchetto di misure straordinarie dedicate all’emergenza maltempo.