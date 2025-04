L’impronta dei romani: a Cesena una segnaletica indica la centuriazione

Cesena, 7 aprile 2025 – Cesena e le strade dei romani. Ieri mattina è stata inaugurata, alla presenza dell’associazione Terre Centuriate, dell’amministrazione comunale e dei quartieri Ceverse Nord e Dismano, la segnaletica della Centuriazione lungo il decumano di via Melona e via Chieri.

E’ stata così ultimata l’opera avviata anni fa col collocamento di cartelli posizionati sul cardo di via Calabria. L’intento è quello di facilitare gli escursionisti nel riconoscimento visivo della struttura del sistema viario e idraulico realizzato dai Romani tra la fine del III e il II secolo a.C. La Centuriazione, appunto. L’agro centuriato cesenate è il frutto di un’enorme trasformazione delle primitive aree boscose e paludose, dov’erano presenti piccoli insediamenti rurali legati a un’economia di sussistenza.

Con l’arrivo dei Romani e la fondazione di Rimini nel 268 a. C., l’espansione verso nord strappò alle tribù celtiche il controllo della nostra pianura e diede inizio alla colonizzazione. L’area fu frazionata dagli agrimensori romani mediante lo strumento della groma e i fondi agricoli ricavati furono distribuiti a coloni, veterani e famiglie emergenti della nascente classe rurale, favorendo la crescita e lo sviluppo di un’economia agricola che ancora oggi è un settore primario del territorio.

“La novità introdotta con la posa odierna dei cartelli – ha commentato Michele Ceccaroni, presidente dell’associazione Terre Centuriate Cesenati – conferma le recenti ipotesi che la centuriazione cesenate appartenesse a un progetto unitario di organizzazione del territorio che attraversava la pianura da Rimini, Cesena, Forlimpopoli fino al confine dell’antico percorso del fiume Ronco. Spetta a tutti noi adesso comprendere la trasformazione avvenuta alla fine del III secolo a.C., capire gli aspetti socio-culturali che appartengono alla storia e al paesaggio della nostra Centuriazione e sostenerne la conservazione e valorizzazione, vivendoci all’interno e attraversandola con consapevolezza”.

“Siamo grati all’Associazione Terre Centuriate Cesenati – ha aggiunto il vicesindaco Christian Castorri – per l’instancabile lavoro di studio e approfondimento che restituisce periodicamente alla nostra città pagine importanti di storia. Le terre centuriate cesenati sono state create più di 2000 anni fa. Sono a tutti gli effetti un monumento e, come tale, vanno tutelate e conosciute. Per questa ragione abbiamo accolto la proposta dell’associazione incentrata sulla definizione di una cartellonistica informativa e promozionale che contribuirà a far conoscere un pezzo di Cesena a cittadini ma soprattutto a visitatori e cicloturisti”.