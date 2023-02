Romano Buratti presenta il suo libro sabato alla Malatestiana

Come pittore, unico fra i cesenati, Romano Buratti ha superato i confini nazionali. Con le sue opere è presente in Germania, Francia, Belgio, Svizzera, Lussemburgo, Austria e Spagna. Non a caso Carlo Panzavolta, docente di Disegno e storia dell’arte, scrive che è un pittore non sempre considerato per il valore che gli spetta. Ma adesso l’artista conquista la scena non per i suoi quadri, ma con un libro: “Ricordi del tempo passato” (edizioni Il Ponte Vecchio).

Sono racconti con i quali Buratti, nato e cresciuto a Ponte Pietra, affida al lettore i luoghi e gli eventi nei quali si è macerata la sua vita e dai quali nascono non solo le memorie rivelatrici della sua personalità, ma anche l’anima dei suoi dipinti. E’ comunque un interessante spaccato della Cesena del dopoguerra.

Ci sono il macero (la piscina delle generazioni di allora), la passione per la bicicletta, le Millemiglia, gli incanti della giovinetta di città, capitata all’improvviso tra lo stupore dei contadinelli innamorati, le fatiche della trebbiatura, ma anche gli orrori della guerra. Il Buratti bambino ha visto l’agghiacciante scempio degli ammazzati al Ponte di Ruffio, tragedia che poi ha immortalato in quello che è il suo quadro più commovente. E’ di un metro per 160 centimetri ed è stato donato al Comune.

Il volume comprende anche disegni e dipinti dell’autore. Sarà presentato sabato 18 febbraio, inizio alle 17, nella sala Lignea della biblioteca Malatestiana.