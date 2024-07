Romano Fabbri torna alla guida del partito repubblicano

"La direzione del Pri ha confermato alla guida della consociazione di Cesena l’amico Romano Fabbri. Le dimissioni del triumvirato, da qualcuno immotivatamente ritenute segnale negativo, spiega la direzione di consociazione del Pri cesenate, sono state rassegnate per agevolare il rientro del segretario politico, autosospesosi qualche mese per ragioni di salute.La conferma di Romano Fabbri, prosegue l’edera, ribadisce il pieno sostegno all’alleanza che ha portato alla rielezione di Enzo Lattuca con il 65% dei consensi. La scelta di campo era, quindi, quella giusta, nel 2024 come cinque anni fa".

Anche in altri tre comuni del comprensorio, alla conferma o all’elezione dei sindaci ha dato il suo contrbuto l’alleanza tra Pri e Azione, mette ancora in luce l’edera: così è stato a Mercato Saraceno e a Gambettola, al primo turno; e a Savignano, al secondo turno. In ogni sede, il Pri ha sostenuto i candidati sindaci poi risultati vincitori.

"Ovunque il Pri – rimarca la direzione di consociazione – sta costruendo una rinnovata rete di volontari e simpatizzanti per crescere. È chiaro che i prossimi saranno anni di lavoro intenso, per portare all’avvicinamento di giovani alla politica repubblicana. Per questo è nato un gruppo giovane accanto all’assessore in giunta, e si avrà un’attenta presenza nelle commissioni consiliari. Il Pri è il partito della serietà e dell’attenzione alla spesa pubblica."

"In cinque anni, il nostro esponente in giunta, Luca Ferrini - prosegue la direzione – , ha contribuito a consolidare le entrate comunali così da consentire il finanziamento di servizi alla persona e welfare. Può non aver giovato nell’immediato. Ma la semina è importante quanto il raccolto. E, per i repubblicani, verrà sempre prima l’interesse pubblico rispetto a quello personale. Il Pri ringrazia infine il consigliere Ivan Piraccini di Azione per aver riportato dopo tanti, troppi anni il Pri in consiglio comunale".