Romeo e Giulietta sopravvivono a teatro

Che fine avrebbero fatto Romeo e Giulietta se non fossero morti? Questa ipotesi è il punto di partenza dello spettacolo ’Romeo e Giulietta non sono morti’ con Tonia Garante e Salvatore Caruso che andrà in scena stasera alle 21 al teatro comunale di Gambettola. Al centro della storia, un celebre episodio rivisitato in chiave moderna: Giulietta Capuleti si è svegliata, Romeo Montecchi è giunto in tempo nella cripta e i due si sono ritrovati. Dopo essere scappati all’ira spietata dei genitori, dopo secoli di latitanza di Romeo, accusato dell’omicidio di Tebaldo Capuleti, sono finalmente giunti a Napoli, dove vivono in affitto in una monocamera a piano terra fronte strada. Le condizioni economiche non sono delle migliori: non avendo i genitori alle spalle, i due si sono arrangiati un po’ come potevano. E tra forti scontri e momenti di atroce tenerezza, il pubblico assiste a un giorno del loro esasperato quotidiano.

Gli attori Tonia Garante e Salvatore Caruso tengono dunque in vita i giovani amanti, riproponendo teatralmente una tragedia che diviene il pretesto per raccontare le dinamiche di una coppia di adolescenti troppo ingenui, appartenenti a un ceto sociale medio basso, in un contesto meridionale. I due ormai trentenni, sono consapevoli di essere vittime di un destino tracciato: identità spezzate, fallimento reciproco. Il bisogno d’amore e di condivisione si trasforma in reiterazione di gesti quotidiani e dipendenza affettiva. La lotta per la sopravvivenza, si traduce in esasperata sopportazione, silenzi e incomprensioni.

Il linguaggio dello spettacolo alterna una parlata quotidiana, fatta di cadenze partenopee e veronesi, ai versi originali dell’opera shakesperiana, riconducendo la memoria al passato, a quell’amore che ruba al tempo piccoli attimi.

I biglietti sono acquistabili direttamente in teatro dalle 20 oppure online. Ingresso a 15 euro, ridotto a 10 euro.