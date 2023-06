Romeo e Giulietta, Stivalaccio Teatro al Palco della Rocca Malatestiana

Per il secondo appuntamento di ’Elsinore’, questa sera alla Rocca Malatestiana di Gatteo, a salire sul palco sarà Stivalaccio Teatro in ’Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco’. Stivalaccio Teatro (Anna De Franceschi, Michele Mori, Marco Zoppello) si confronta con la tragedia shakespeariana attraverso i costumi della commedia dell’arte: il repertorio del poeta inglese diventa materia viva nel quale immergere le mani, per portare sul palco, attraverso il teatro popolare, le grandi passioni dell’uomo.