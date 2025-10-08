Rompe la mandibola alla madre di 72 anni: allontanato da casa

I carabinieri della stazione di Borello sono dovuti intervenire per mettere fine a una drammatica situazione di maltrattamenti in famiglia a Mercato Saraceno e hanno eseguito, nella flagranza di reato, la misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare a carico di un uomo 48 anni, ritenuto presunto responsabile del reato di lesioni personali aggravate ai danni della mamma convivente di 72 anni. Il brutto fatto è accaduto in pieno giorno, a seguito di richiesta avanzata dalla anziana vittima, all’interno della sua abitazione, dove risulta convivere con il figlio adulto. La mamma si è presentata dolorante al volto in quanto poco prima il figlio, al culmine di una lite per futili motivi, l’aveva colpita violentemente al volto facendola rovinare a terra. La donna è stata subito soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stata sottoposta alle cure del caso per una mandibola rotta. Il figlio, previa autorizzazione del Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Forlì, è stato sottoposto all’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. E’ accusato e dovrà rispondere di lesioni personali, aggravate dall’entità del danno e dall’essere avvenute in ambito familiare nei confronti dell’anziana mamma.

e.p.