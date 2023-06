Roncofreddo ancora in ginocchio "Strade a pezzi e cinquanta sfollati"

di Ermanno Pasolini

La situazione delle frane e delle strade al vaglio della sindaca Sara Bartolini, affiancata dal consigliere regionale Massimo Bulbi, dall’assessore provinciale con delega alle strade Luciana Garbuglia e dal presidente dell’Unione dei Comuni Filippo Giovannini. Ha iniziato la sindaca Sara Bartolini: "La situazione è ancora tragica. Abbiamo una cinquantina di persone fuori casa, ospiti nostri, di parenti e parrocchie. Tutte la trentina di strade comunali e le sei provinciali sono state colpite dalle frane e non se ne è salvata neppure una. Siamo riusciti piano piano ad arrivare anche nelle case più isolate chiedendo quali erano i bisogni più urgenti non solo per le persone, ma anche per gli animali, soprattutto per gli allevatori. Grazie alla disponibilità della Protezione Civile, della Prefettura, dei geologi, del Gruppo degli Alpini, dei Vigili del Fuoco e di tecnici specializzati siamo intervenuti nelle situazioni di maggiore disagio, creando anche strade alternative. Poi grazie agli elicotteri siamo riusciti a portare generi alimentari alle famiglie isolate. Quello che stiamo facendo sono gli interventi che spesso sono provvisori. Noi non abbiamo grandi possibilità economiche, ma abbiamo attivato canali per raccogliere fondi. Soprattutto stiamo lavorando ai progetti per averli pronti quando il Governo ce li chiederà. Vogliamo dare ai cittadini tutti i servizi che avevano prima a cominciare dalle strade pronte quando riapriranno le scuole e starà per arrivare l’inverno. Vogliamo che i nostri borghi restino vivi ed evitare che la gente vada ad abitare via perchè non può uscire di casa, non può andare a lavorare e a scuola e vivere con la paura che succeda di nuovo il disastro".

Ha continuato l’assessore provinciale Luciana Garbuglia: "Alcuni tratti delle nostre sei strade sono ancora chiusi e abbiamo già speso 180mila euro. Abbiamo fatto la ricognizione complessiva delle nostre strade. Per sistemare la lunghissima strada provinciale 75 serviranno venti milioni di euro e per la provinciale Santa Paola 2 milioni. Oggi abbiamo bisogno della certezza delle risorse perchè non abbiamo soldi. In questa fase abbiamo chiesto aiuto alle imprese locali per interventi di somma urgenza e adesso vogliono essere pagate, ma non abbiamo soldi. Le somme che la provincia ha a disposizione non sono sufficienti e servono cinque milioni di euro che sono già stati spesi. A noi non ci interessa il commissario, ma le risorse. Non abbiamo più soldi per continuare a ricostruire le strade con un minimo di viabilità".

Filippo Giovannini ha detto che c’è stato un forte legame di aiuto fra sindaci indipendentemente dal colore politico: "Noi non consideriamo il Governo come bancomat, ma chiediamo di essere ascoltati per i bisogni che i nostri territori hanno per riportare la situazione come prima dell’alluvione". Massimo Bulbi ha concluso: "Questa stanza del consiglio comunale per qualche notte è stata la sede della sindaca e della vice per essere più vicini ai cittadini che avevano bisogno urgenti. Il commissario serve per stilare un elenco dei danni, perchè è lui che deve averlo per richiedere i soldi al governo. Io divido quello che è accaduto in due parti: franati e alluvionati. Roncofreddo è un paese franato e servirà tempo per sistemare tutto come prima. Quello che mi fa rabbia è il non rispetto dei sindaci. Servono soldi e risorse, altrimenti non riusciamo a partire. Chiediamo che venga nominato subito il commissario chiunque esso sia".