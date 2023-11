Roncofreddo apre le ‘fosse’

Oggi alle 11 a Roncofreddo apertura della Fossa dell’Abbondanza di Brancaleoni alla presenza di Filippo Giovannini presidente dell’Unione dei Comuni Rubicone e Mare. Il Consorzio del Parmigiano Reggiano produrrà in diretta una forma di parmigiano preparando il tutto con una caldaia (tecnicamente si chiama polivalente) contenente 500 litri di latte. Saranno presenti piccoli produttori del territorio con le loro specialità e non solo Romagna ma anche la montagna alpina coi suoi grandi formaggi e chi alleva Alpaca. Il concorso ‘Arte e sapori’ presenterà il bando per la seconda edizione e nell’occasione esporrà le 12 opere finaliste. L’assocoazione "Chef to chef" sarà rappresentata da due rinomati chef: Giorgio Clementi dell’Osteria dei Frati di Roncofreddo e Riccardo Agostini de Il Piastrino di Pennabilli. "Noi di Parma" sarà presente con un una proposta legata alla cultura parmense. E infine ci saranno ospiti dal Giappone e dalla Norvegia.

e. p.