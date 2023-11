Roncofreddo e Sogliano arrivano i fondi attesi

Dichiarazioni congiunte delle sindache Tania Bocchini di Sogliano al Rubicone e Sara Bartolini di Roncofreddo sull’approvazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza della rete viaria comunale a seguito dell’alluvione dello scorso maggio.

Il Commissario straordinario alla ricostruzione Francesco Figliuolo ha assegnato al Comune di Roncofreddo 7.170.000 euro e a quello di Sogliano al Rubicone 5.540.000 euro.

Dice la prima cittadina di Roncofreddo Sara Bartolini: "Ora inizia una fase estremamente impegnativa: riuscire a mettere a terra tutte le risorse a disposizione. Non sarà una sfida facile consapevoli, come condiviso anche con il Commissario Figliuolo, che i piccoli Comuni come il nostro hanno assoluto bisogno di figure professionali quali ingegneri e progettisti che supportino la ridottissima struttura tecnica interna. Questo risultato ottenuto ci dà conferma che abbiamo lavorato con coscienza, nonostante le tante difficoltà e le criticità che nei prossimi mesi dovremo sicuramente affrontare".

Ha continuato Tania Bocchini: "A Sogliano sono stati assegnati 5.540.000 euro per le opere di messa in sicurezza della viabilità. Di questi 660mila sono esigibili nel 2023 e i restanti nel 2024. Due degli interventi finanziati che riguardano la viabilità del centro storico per un importo di 1,4 milioni di euro, saranno portati avanti direttamente dalla cabina di regia della struttura commissariale; mentre gli altri sono a carico dell’ente comunale per progettazione, affidamento, realizzazione e rendicontazione. Siamo già al lavoro per rispettare i tempi che ci sono stati dati. Rimangono escluse le opere per frane che non minacciano viabilità ma nuclei abitati, edifici ed impianti e su queste dovremo trovare altre risorse perché abbiamo ancora nuclei familiari evacuati".

Ermanno Pasolini