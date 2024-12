Roncofreddo, la famiglia Guida lancia ‘Roncomarket’

Un nuovo supermercato per Roncofreddo. Si chiama Roncomarket e il suo nome gestito e voluto dalla famiglia Guidi per il suo paese. Guidi ha investito in un progetto per il suo paese per dare un servizio e tenere vivo il paesaggio per dare a tutti la possibilità di trovare prodotti di alta qualità, prodotti freschi a prezzi competitivi 7 giorni su 7 in orario continuato. All’inaugurazione era presente la sindaca Sara Bartolini, l’ex sindaco e consigliere regionale Massimo Bulbi. Il paese di Roncofreddo è unito e ha apprezzato questo progetto. Sono stati assunti un team di giovani ragazzi tutti di Roncofreddo. Il concept è incentrato sulla romagnolità e sul territorio partendo da una scelta di prodotti di eccellenza del luogo. All’inaugurazione c’è stata grande affluenza e partecipazione attiva e subito dopo è stato aperto al pubblico per gli acquisti.