Rontagnano, festa di San Biagio con la messa del vescovo

Si rinnova la tradizionale festa di San Biagio a Rontagnano (frazione di Sogliano). Alle ore 11.15 messa, mentre nel pomeriggio alle 15.30 il vescovo monsignor Douglas Regattieri presiederà la messa solenne animata dalla corale di Cesenatico. A seguire la testimonianza di fede dei coniugi Tappi di Mercato Saraceno.

A Rontagnano al posto del vecchio teatrino ora c’è una foresteria parrocchiale utilizzata per gruppi e scout. E’ dedicata a Filomena e Antonio Pezzi (di 3 e 5 anni) morti coi loro genitori nel bombardamento a Rontagnano il 4 ottobre 1944. Da tempo immemorabile per San Biagio è usanza celebrare il rito della benedizione delle candele, invocando l’intercessione del santo per la guarigione dal mal di gola e la protezione da ogni altro male. Poi c’è la benedizione della frutta, del pane e delle altre cose legate al cibo, come caramelle da mangiare per proteggersi dal mal di gola. Con tale cerimonia la Chiesa ha dato un carattere ’ufficiale’ ad una pia tradizione, vecchia di molti secoli, che si rifà al miracolo del vescovo Biagio (III-IV secolo) che, mentre stava andando al patibolo, pose le mani sopra la gola di un bambino che stava soffocando a causa di una lisca di pesce conficcata in gola, e lo salvò, guarendolo.

Nel 1999 il professor Caleb Ives Bach, dell’università dell’Oregon, con una lettera inviata alle parrocchie italiane intitolate a San Biagio, rese noto un progetto di ricerca in tutto il mondo su questo santo per quanto riguarda le sue tradizioni, riti, cerimonie, recitazioni, oggetti, danze e produzione di alimenti. In Inghilterra san Biagio è associato alla lana (nel martirio - si dice - gli fu lacerata la carne con pettini usati per cardare la lana) mentre a Dubrovnik e in Paraguay è il patrono e viene considerato un santo buono per tutti i propositi, presentandolo anche come santo che benedice gli animali della foresta.

Edoardo Turci