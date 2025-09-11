Rontini alla Mostrascambio nelle storiche stamperie

Sabato scorso la sottosegretaria alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Manuela Rontini ha visitato Gambettola in occasione della 73esima edizione della Mostrascambio e si è confrontata con la giunta comunale sulle strategie di sviluppo di Gambettola nell’attuale legislatura. L’occasione ha consentito di far conoscere da vicino due eccellenze del patrimonio culturale locale: le storiche stamperie d’arte Pascucci e Bertozzi. Ad accoglierla, il sindaco Eugenio Battistini, che ha guidato la visita, presentando alle istituzioni regionali un racconto vivo e partecipato dell’identità culturale della città.

"La presenza della Regione in questo luogo così ricco di storia – ha dichiarato il sindaco Eugenio Battistini – testimonia un’attenzione concreta verso la cultura diffusa e verso i territori. Le stamperie sono un patrimonio che appartiene non solo a Gambettola, ma a tutta l’Emilia-Romagna. Per questo vogliamo lavorare affinché questo valore sia riconosciuto e sostenuto anche nei prossimi importanti appuntamenti culturali".

A seguito della visita, il sindaco e la giunta hanno avuto in municipio, un proficuo momento di confronto programmatico con la sottosegretaria Rontini, utile a condividere le priorità strategiche su cui Gambettola intende investire nei prossimi anni. Al centro del dialogo non solo la valorizzazione del patrimonio culturale, ma anche gli investimenti di legislatura utili allo sviluppo e riqualificazione urbana, alla mobilità sostenibile, alla transizione ecologica e sicurezza idraulica e al rafforzamento dei servizi pubblici scolastici.