Rosanna Boschi è la mamma perfetta anche in televisione

E’ rientrata ieri a Cesena Rosanna Boschi, la cesenate che, non avendo avuto figli propri, ha dedicato la sua vita a dare aiuto ai bambini di altre donne in difficoltà. Domenica scorsa ha partecipato in diretta al programma di Rai1 ‘Da noi... a ruota libera’ condotto da Francesca Fialdini che le ha fatto la sorpresa di farle incontrare la mamma di due gemelle che ha aiutato. "Mi arrivano in continuazione messaggi e telefonate di tanta gente che mi ha visto e mi fa i complimenti, non riesco a chiudere il telefono che squilla di nuovo".

A 80 anni Rosanna Boschi continua a fare volontariato alla Croce Rossa e al Centro di aiuto alla vita.