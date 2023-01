Rosanna Boschi, la mamma di tutti i bambini

di Annamaria Senni Ha iniziato più di 30 anni fa un viaggio incredibile che ogni giorno mette nel suo cammino tappe che riservano sorprese. Rosanna Boschi, 78 anni, di fare la mamma non si stanca mai. Lei, a dire il vero, di figli non ne ha avuti, ma ha allevato con amore i bambini di altre donne in difficoltà. Trent’anni di volontariato. Un’avventura meravigliosa che le ha fatto scoprire forze che, forse, non sapeva di avere. Storie di amore e di solidarietà, storie che aprono il cuore. Come quella raccontata da Rosanna, che mette in luce la purezza dei suoi sentimenti. "Perfavore, però, non mi faccia apparire come una Madonna, perché non lo sono". Un carattere determinato, forte, di una donna che vuole tenere ben nascosta la sua dolcezza. "Ho allevato assieme a mio marito quattro ragazzi nella mia casa come figli, senza però mai sostituirmi alle loro madri, che avevano difficoltà ad occuparsi di loro. Ora sono grandi ma la mia missione continua. Collaboro con la Croce Rossa e con il Centro di aiuto alla vita. Ogni giorno affrontiamo storie di ragazze madri, di giovani donne separate, di famiglie disagiate, di stranieri che hanno bisogno di aiuto. C’è chi chiede una...