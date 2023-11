Rose bianche e silenzio in aula: "Dobbiamo essere alleate,. Femminicidi come una guerra"

Vestiti di nero, con un fiocco rosso al petto e una rosa bianca posata sul tavolo davanti a ogni donna. E’ vero, i simboli sono niente senza i fatti. E’ vero, mentre ogni giorno si lotta per fermare la violenza, le morti si sommano. E’ vero, ma da qualche parte si deve partire. A Cesena c’è una comunità che all’indomani dell’ennesimo fatto di sangue che ha coinvolto una donna, la giovane Giulia Cecchettin, sta alzando ancora di più la voce per gridare basta. Con questo spirito ieri pomeriggio tutti i partecipanti al consiglio comunale hanno indossato un fiocco rosso: "Le colleghe e tutte le donne presenti in quest’aula – ha detto la presidente del consiglio comunale Nicoletta Dall’Ara - hanno trovato sul proprio banco una rosa bianca, fiore simbolo di bellezza, amore e forza. È questo un invito a tutte voi ad essere sempre unite e solidali, in tutti gli ambiti, da quello lavorativo a quello politico. I risultati spesso si misurano anche dalla nostra capacità di essere alleate, di saper far squadra per degli obiettivi comuni e importanti. Siate alleate sui temi fondamentali che riguardano noi donne e i nostri diritti. In questi ultimi giorni la storia di Giulia ci ha travolto, ma non c’è solo lei. Ce ne sono tante. Non ci sono però solo donne uccise per mano di un uomo. Ci sono le tante, tantissime, donne che ogni giorno subiscono in ambienti familiari e di lavoro umiliazioni e abusi. Serve sì un minuto di silenzio per queste vittime ma serve anche far rumore affinché non ci si dimentichi di loro. Serve fare rumore perché non se ne aggiungano altre". Intanto ieri mattina centinaia di persone hanno partecipato a un flash mob in piazza del Popolo contro la violenza sulle donne. L’iniziativa era organizzata dal Centro Donna.

Luca Ravaglia