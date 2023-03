Roseo Euroterme, salute e benessere protagonisti

di Gilberto Mosconi

"A Bagno di Romagna la salute passa per l’acqua".

Esordisce così la direzione di Ròseo Euroterme Wellness Resort, il centro termale, riabilitativo, day Spa e poliambulatorio specialistico nella cura di malattie dell’apparato respiratorio, vascolare e osteoarticolare, di via Lungosavio, che poi aggiunge e sottolinea: "Il grande complesso del Ròseo Euroterme Wellness Resort, struttura di Fhg, sister company di Federgroup, è il relais a 4 stelle, dove benessere e salute sono protagonisti a 360 gradi. Situato nel territorio del Parco nazionale delle foreste casentinesi, il resort nasce (l’inizio attività risale al 1975) su una sorgente di acqua termale nota soprattutto per le sue proprietà terapeutiche, già ai tempi dei Romani. E’ dunque questa preziosa acqua ipertermale la vera protagonista dell’offerta del Resort, che coniuga servizi medici, coordinati dal direttore sanitario Luca Morellini, specialista in Medicina Termale, e le classiche cure termali".

L’albergo è uno dei fiori all’occhiello della località termale anche per il gran numero di turisti e ospiti che attira ogni anno soprattutto nel periodo della stagione estiva ed autunnale, ma non solo. La struttura è accreditata presso il Servizio sanitario nazionale e riconosciuta dall’assessorato regionale alla Sanità a ’livello super’. Lo stabilimento termale offre, sia agli ospiti interni che a quelli esterni, servizi medici specialistici di otorinolaringoiatria, fisiatria, ginecologia pneumologia, ortopedia e medicina fisica e di riabilitazione. Vanta inoltre un moderno reparto dedicato interamente alle cure termali inalatorie e per la sordità rinogena, attrezzato con le migliori strumentazioni per aerosol sonico e ionizzato, inalazioni a getto diretto, humages, irrigazioni e docce nasali micronizzate e dispone di una sala per la nebulizzazione, percorsi personalizzati per grandi e per piccini.

E riguardo ai bambini, evidenzia Fhg: "Ai piccoli pazienti è dedicata un’area dove effettuare il politzer. Pensato per accogliere tutta la famiglia, Euroterme’ è un family Resort dove anche i più piccoli possono divertirsi e rilassarsi in compagnia degli Gnomi, mascotte della struttura. E nella struttura, ovviamente, vi è altresì spazio per benessere e bellezza, che passa, fra l’altro, attraverso i percorsi Day Spa, la piscina termale indoor e quella outdoor e altri servizi all’avanguardia, tra cui sauna, bagno turco, massaggi rilassanti, estetici fisioterapici e sessioni di fangoterapia"

Aggiunge Fhg: "Ròseo Euroterme Wellness Resort è aperto tutto l’anno. Oltre agli accessi giornalieri, offre ovviamente la possibilità di soggiornare all’interno della struttura alberghiera, che dispone di 240 camere superior e 7 suite. Offre altresì un servizio di ristorazione con proposte studiate per soddisfare ogni stile alimentare ed esigenza nutrizionale".