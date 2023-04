Rosita Boschetti apre la rassegna di letture

Iniziano oggi gli appuntamenti della rassegna "Se leggi...sei forte", organizzata dall’Istituto di istruzione superiore "Marie Curie" di Savignano sul Rubicone, con il patrocinio del Comune, nell’ambito dell’iniziativa "Il maggio dei libri 2023". In programma incontri, letture, giochi, mostre presso l’Istituto Marie Curie e nel centro cittadino di Savignano. Il 23 aprile la rassegna si apre con Rosita Boschetti che presenta il suo libro "L’anarchico gentile". In accompagnamento Angela Orazietti e Giuseppe Sanò presentano Canti del Sarmento (dalle 17 alle 19). Mercoledì 26 aprile appuntamento con il gruppo di lettura che presenta L’evento di Annie Ernaux, maestra di gioco la professoressa Giuseppina Moscia (dalle 17 alle 19). Ricchissimo il calendario di maggio in cui spiccano, lunedì 15 maggio, l’incontro con Roberto Mercadini in dialogo con le classi 5BL e 5CT sul libro Bomba atomica (dalle 9 alle 10) e gli appuntamenti di mercoledì 10, 17 e 24 maggio con le letture itineranti a cura degli apprendisti lettori dell’Istituto Marie Curie. Gli eventi sono rivolti in particolare alle scuole dell’infanzia e primaria del territorio e saranno curati dalle professoresse Sabrina Fattori, Jenny Magnani e Alice Sapia, in piazza Borghesi e Giardino di piazza Giovanni XXIII dalle 10 alle 11.30. A Parlami di Francesco Zani e Il mostruoso mondo di Sebastian di Luca Baldisserri sono dedicati gli incontri con gli autori rispettivamente di giovedì 4 maggio e mercoledì 10 maggio (dalle 17 alle 19), accompagnati il primo da Francesco Ciotti che presenta L’isola dei poeti e il secondo da Mariarosaria Pinto e Viviana Foglio che presenteranno l’incontro su La magica avventura nel regno della scrittura. Mercoledì 24 maggio, in chiusura di rassegna, il laboratorio creativo su albi illustrati e kamishibai con Sabrina Fattori e Ulisse Marchetti. Gli eventi si svolgeranno, salvo dove diversamente specificato, presso la Biblioteca dell’Istituto, in via Togliatti 5, a Savignano sul Rubicone, e saranno arricchiti da accompagnamento musicale a cura dei docenti Loris Bianchi, Francesco Conti, Elena Canarecci ed Emma Franceschetti. Per tutto il periodo della campagna nazionale Il maggio dei libri la scuola ospiterà l’esposizione di Un libro in pagina: gli studenti di 1EL raccontano le loro esperienze di lettura in One Pager, progetto a cura della professoressa Cosetta Venturi. La partecipazione è aperta ai cittadini.

Ermanno Pasolini