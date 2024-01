Rossi: "Grande chance. Il Barbotto sarà uno spettacolo"

Monica Rossi, sindaca di Mercato Saraceno, i ciclisti nel vostro territorio sono già di casa.

"Abbiamo il Barbotto (foto in alto), una salita ’epica’ per tutti gli appassionati di questo sport, che è ormai entrata nell’immaginario collettivo di chiunque parli di ciclismo in Romagna".

Non per niente queste strade erano la palestra di allenamento di Marco Pantani.

"E’ bello che il Tour de France abbia scelto di rendere omaggio al ’Pirata’. Noi faremo la nostra parte per aggiungere un tocco in più di magia".

Idee?

"Riparto dal Barbotto, che vestiremo a festa. In cima alla salita c’è un locale nel quale il tempo sembra essersi fermato. Lo cito come esempio, perché abbiamo intenzione di alimentare suggestioni tra il pubblico, quello che affollerà le nostre strade e quello che ci vedrà in tv. Questo spicchio di Romagna ha davvero tante bellissime cose da offrire".

Il passaggio del Tour è un’opportunità a 360 gradi.

"Serve essere pragmatici. Per l’occasione chiederemo che si ponga attenzione anche alle strade, all’asfalto, ai guardrail. Non è questione di cavalcare l’onda, ma di pensare al territorio e al modo di valorizzarlo al meglio. Le strade che affronteranno i ciclisti a fine giugno vengono percorse quotidianamente da tanti appassionati che si emozionano nello sfidare quei tornanti: pensiamo prima di tutto a loro e alla loro sicurezza, che va ovviamente a braccetto con quella di qualunque altro utente della strada".

