Rossi: "Una ferrovia al fianco della E45"

Con la lista di centro-sinistra, "Semplicemente Mercato Saraceno" la sindaca uscente, Monica Rossi, classe 1956, già insegnante di scuola media superiore, si ricandida per un terzo mandato come primo cittadino di Mercato Saraceno nella tornata elettorale dell’8 e 9 giugno prossimi. E’ stata la prima donna sindaco di Mercato e, in caso di rielezione, sarebbe anche la prima con tre mandati consecutivi, Con lo slogan ‘Tutti protagonisti, nessuno escluso’ che linea intende dare nel suo programma di governo?

"Intendo che tutti devono partecipare e condividere le decisioni nell’ambito di partecipazione attiva dei cittadini e, soprattutto, avere cura dei più deboli e di quelli con disabilità. Nessuno deve sentirsi escluso".

Cosa manca a Mercato?

"Sui parcheggi ci stiamo lavorando, ma a livello più generale occorre la cura del particolare, del bello al fine di diventare un territorio attrattivo per il turismo. Stiamo prendendo consapevolezza che stanno chiudendo molte attività per mancanza di ricambio generazionale e dobbiamo attivare dei percorsi per frenare questo trend; è una sfida impegnativa anche se di carattere generale".

Il suo primo intervento concreto in caso di elezione?

"Continuare nell’attività di recupero e ripristino dei danni post-alluvione, con interventi di messa in sicurezza in grado di fronteggiare i sempre più crescenti episodi di frane e alluvioni". Qual è il suo sogno nel cassetto, un progetto di grande portata che vorrebbe realizzare?

"Riguarda il trasporto pubblico. Ovvero affiancare alla ormai obsoleta E 45 una bella ferrovia che riesca a collegare Cesena con Arezzo mettendo in collegamento tutti i centri della vallata. In aggiunta un Istituto Tecnico Superiore con due anni di specializzazione (dopo i cinque anni della maturità) per la cura e tutela del territorio attraverso le previste assunzioni da parte delle imprese ed enti pubblici".

e.t.