Rotaract, lotteria e giochi per sostenere l’attività di Cantiere 411

Il Rotaract Club Cesena organizza un pomeriggio ludico domenica al centro educativo Il Cantiere 411, a San Mauro, aperto a tutti gratuitamente. L’attività è supportata da BCC Romagnolo. L’evento, a partire dalle 14.30, vedrà una lotteria, tavoli con diversi giochi di società e anche un torneo di marafone a scopo benefico. Il ricavato sarà devoluto per le attività di Cantiere 411. Per iscrizioni al torneo di Marafone contattare il numero 339 5743885. Il Cantiere 411 offre i spazi per studiare e giocare liberamente e accoglie volontari disposti a collaborare per poter seguire più bambini e più ragazzi nei compiti scolastici e nei giochi.

Fa riferimento all’Associazione Il Pellicano Aps, realtà di promozione sociale costituita da suore della Sacra Famiglia e da volontari laici.