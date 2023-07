Rotary cambia i vertici Il presidente Cicognani punterà sui contributi ai giovani studenti

Passaggio di consegne tra Paolo Montalti, presidente del Rotary Club Cesena e Massimo Cicognani, che sarà al vertice del club fino al prossimo giugno. Alla cerimonia, tenutasi all’hotel da Vinci a Cesenatico, era presente il governatore distrettuale Fiorella Sgallari. L’annata che si è appena conclusa ha consentito al Club cesenate di elargire la somma di 65 mila euro distribuiti tra vari progetti a cui hanno contribuito il Gruppo Consorti e il Rotaract. Il più consistente è quello dedicato al restauro di alcuni preziosi corali antichi custoditi nella Malatestiana a cui il Club ha devoluto 13 mila euro. A chi ha subito allagamenti in seguito all’alluvione il Rotary Club ha poi donato un numero consistente di deumidificatori, per un valore di quasi 16 mila euro. Tra gli altri interventi c’è stato un contributo al Rotary Club di Senigallia per l’alluvione delle Marche, una donazione per un progetto di confezionamento di porzioni di cibo per gli scolari dello Zimbabwe, sono stati elargiti contributi alla Casa dell’Accoglienza di S.Egidio, per il ’Progetto Ucraina’, alla onlus Orizzonti, ai licei Monti e Righi, al centro riabilitativo di San Tommaso, a ’Cesena in blu’ per le attività di immersione in mare dei disabili, al Banco di Solidarietà di Cesena.

Nel programma per l’annata che inizia ora un’attenzione particolare sarà riservata ai giovani. Il nuovo presidente Cicognani ha già anticipato l’assegnazione di una borsa di studio di 3 mila euro per ciascun istituto superiore di Cesena che la indirizzerà alla valorizzazione dei propri studenti. Cicognani è un matematico, professore ordinario dell’Università di Bologna dal 2006, è presidente del Campus di Cesena dell’Alma Mater e membro dell’Osservatorio della Didattica dell’Università di Bologna dalla sua costituzione.