Rotary, cena della tradizione al sapore di baccalà

Monica Morri, presidente del Rotary Club Valle del Rubicone, sulla scia dei suoi predecessori e in particolare di Giancarlo Biondini, che ideò "Terre e sapori. Un piatto al mese", continua con gli appuntamenti nei ristoranti e trattorie del Rubicone. I soci si ritrovano in un ristorante, sempre diverso, facendosi preparare dal titolare o dallo chef un piatto con un forte legame col territorio. L’altra sera si sono ritrovati al ristorante Riva Alta a Sogliano al Rubicone, gestito dalla famiglia di Antonio Buratti, dove hanno gustato il baccalà lessato, in umido, arrosto in fritto in cinque specie di cottura. "Si tratta di quei piatti della nostra terra – spiega Morri – che hanno fatto storia e che hanno contribuito a fare conoscere la nostra arte culinaria in tutto il mondo". "Il baccalà è un tipico prodotto invernale che, nella tradizione romagnola, è sempre esistito – spiegano i titolari di Riva Alta –. Viene cucinato in umido e alla griglia perché del baccalà non si butta via niente. Le alette vengono bagnate di meno, vengono tagliate a pezzettini e cotte in umido con la cipolla e con le patate. Il filettone invece viene cotto alla griglia e condito con un buon olio di stagione, rosmarino e aglio. Il tutto, naturalmente, accompagnato da un novello sangiovese".

e.p.