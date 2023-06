Rotary Club, arriva il nuovo presidente

di Giacomo Mascellani

Per i rotariani cesenaticensi è giunto il momento di fare un bilancio. Si chiude infatti l’anno anche per il Rotary Club Cesenatico Mare, un sodalizio tanto piccolo quanto importante nell’organizzazione di eventi e iniziative a sostegno delle persone bisognose. Si chiude l’anno della presidenza di Francesco Gori e domani al ristorante ’La Spiaggia’ del Grand Hotel Da Vinci, si terrà il tradizionale incontro per lo scambio di consegne fra Gori e la dottoressa Lalla Bartolozzi, che guiderà il club sino a giugno 2024.

È stato un anno ricco di iniziative, con la presentazione del libro ’Generazione Dad, scuole politica e psicoanalisi’, con il contributo di Fideuram e la partecipazione di psicanalisti e psicoterapeuti di grande livello; il seminario sul tema ’Diritto alla privacy e diritto all’informazione’, organizzato dall’Ordine dei Giornalisti e dalla Fondazione Giornalisti dell’Emilia-Romagna assieme ai rotariani, con la partecipazione di 60 giornalisti che si sono confrontati con esperti di protezione dei dati personali e la giornalista Elide Giordani segretaria dell’Odg Emilia-Romagna. Fra gli eventi culturali, da segnalare i concerti, la conviviale in cui il socio Ennio Ferretti ha trattato l’enigmistica, l’incontro con il marò Massimiliano Latorre e la serata con il maestro di arti marziali Silvano ’Pucci’ Sintini.

Il presidente Francesco Gori domani farà il punto sulle principali attività svolte anche con altre importanti associazioni presenti sul territorio. Con l’associazione ’I bambini al primo posto’, sono state seguite iniziative a favore dei minori bisognosi ed eventi per garantire le manutenzioni dei defibrillatori presenti sul territorio. I rotariani cesenaticensi si sono fatti promotori, assieme al Circolo Vela Cesenatico e la Lifc (Lega Italiana Fibrosi Cistica), dell’iniziativa ’Una Vela per respirare liberi’, per consentire ai bambini e ai ragazzi affetti da questa malattia genetica, di partecipare gratuitamente a corsi di vela, che sono molto salutari ed aiutano i piccoli pazienti ad espellere meglio il muco in eccesso prodotto dai loro polmoni.

Inoltre sul territorio il Rotary Club Cesenatico Mare, in collaborazione con gli altri Club del Distretto, si è impegnato per la donazione di apparecchiature mediche alle strutture sanitarie, ha aiutato famiglie indigenti per garantire la fornitura di prodotti alimentari e beni di prima necessità, oltre a raccogliere farmaci per le popolazioni dell’Ucraina vittime della guerra. I rotariani cesenaticensi si sono impegnati anche per aiutare le vittime dell’alluvione e per la recente consegna di attrezzature a Cesena in Blu per consentire l’attività subacquea anche ai disabili.