Rotary Club, assemblea anche per eleggere il presidente 2025-2026

Il Rotary Club Cesenatico Mare ha organizzato la tradizionale assemblea di fine anno, in cui verrà fatto il punto delle iniziative e dei progetti realizzati e verranno delineate le strategie future del club. L’appuntamento è foissato per martedì 5 dicembre, alle 20.45, nella sala convegni di Adac Federalberghi, in viale Mazzini di fronte al Teatro Comunale.

All’ordine del giorno ci sono vari argomenti. Si inizierà con l’approvazione del bilancio 2022-2023, per proseguire con la presentazione e l’approvazione del bilancio preventivo 2023-2024, con l’esposizione della situazione contabile del primo semestre rotariano, cioè dall’1 luglio 2023 al 30 novembre 2023. L’assemblea è anche elettiva, così, nel corso dell’incontro, i soci voteranno anche per l’elezione del presidente per l’anno sociale 2025-2026. Ricordiamo che l’attuale presidente del Rotary Club Cesenatico Mare è Lalla Bertolozzi, mentre il ’future president’ 2024-2025 è Bruno Gobbi ed ora è giunto il momento di fare un’altra elezione, sempre proiettati verso il futuro. Durante l’assemblea i soci provvederanno anche all’elezione dei componenti del consiglio direttivo per l’anno sociale 2024-2025, che affiancherà Gobbi.

Una volta eletto, il consiglio potrà nominare un vicepresidente. Il presidente futuro Bruno Gobbi che entrerà in carica il primo giorno di luglio del 2024, provvederà, prima di tale data, a confermare o eventualmente a nominare, per la durata del suo incarico, il segretario, il tesoriere ed il prefetto del club. Nel corso dell’assemblea saranno affrontati anche alcuni argomenti e temi di attualità.

g.m.