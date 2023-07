Rotary Club, c’è la ’Conviviale dell’amicizia’

di Giacomo Mascellani

Il Rotary Club Cesenatico Mare si appresta a vivere tre importanti eventi pubblici, con il coinvolgimento di altre istituzioni presenti sul territorio e la novità di una giornata dedicata a tutte le donne e a tutti gli uomini iscritti al Rotary, che sono in vacanza in riviera.

Il primo appuntamento è domani alle 17.30, nella sede del Circolo Nautico Cesenatico, dove arriverà il Governatore Fiorella Sgallari del Distretto 2072 di Emilia-Romagna e San Marino, per incontrare la presidentessa Lalla Bertolozzi ed il segretario Francesco Gori; a seguire si terrà l’incontro con il consiglio direttivo del club, dove oltre a Bertolozzi e Gori, sono presenti Giovanna Coppo, Dante Delvecchio, Klodian Matija (vicepresidente), Giuseppe Todisco, Emma Bagnara, il prefetto Giancarlo Barocci ed il tesoriere Bruno Gobbi.

Alle 19 si terrà la presentazione dei nuovi soci. Alle 20 si terrà una conviviale.

Nelle giornate del 29 e 30 luglio, è in calendario invece la terza edizione del Trofeo Rotary Club Cesenatico Mare, una regata riservata alla classe Dinghy 12’, organizzata in collaborazione con il Circolo Vela Cesenatico e la Lega italiana fibrosi cistica Romagna, a supporto del progetto ’Una Vela per respirare liberi’, che consente ai bambini ed ai ragazzi affetti da fibrosi cistica, curati all’ospedale Bufalini di Cesena, di poter partecipare a corsi di vela completamente gratuiti.

Il 2 agosto, invece, nella sede del Circolo Nautico Cesenatico, alle 20 si terrà una serata dedicata ai turisti iscritti al Rotary. È una delle più importanti novità di quest’anno e la presidentessa Bertolozzi ci crede molto: "Noi rotariani siamo fondati sul valore dell’amicizia e vogliamo lavorare a questa prima edizione della ’Conviviale dell’amicizia’, che io e il past president Gori abbiamo voluto a Cesenatico". Gli amici rotariani delle province emiliane, di Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto e provenienti da altre zone d’Italia, per la prima volta potranno ritrovarsi anche in vacanza, per conoscersi e scoprire il piacere di affrontare importanti temi di attualità e vedere come lavora sul territorio il piccolo grande Rotary Club Cesenatico Mare. Nella serata sarà presentato il libro ’C’era una volta in riviera’ scritto da Alessandro Raimondi per Il Ponte Vecchio". Assieme all’autore, si potranno così conoscere le storie, i miti e le leggende del XX secolo sulla costa romagnola. L’appuntamento del 2 agosto è aperto a familiari ed amici, con la cucina che sfornerà ricette marinare, accompagnate da buon vino. La partecipazione costa 40 euro per gli adulti e 25 euro per bambini e ragazzini sino a 14 anni di età.