Rotary Club Cesenatico, serata al Circolo Nautico con nuovi e vecchi soci

Il Rotary Club Cesenatico Mare ha organizzato una serata "Caminetto", per approfondire la reciproca conoscenza e comprendere "come funziona" il sodalizio rotariano. L’appuntamento è giovedì 17 ottobre, alle 20, al ristorante del Circolo Nautico Cesenatico. Verrà proposta una cena per approfondire la conoscenza dei vecchi soci del piccolo ma importante club, con quelli entrati recentemente a far parte della famiglia, e confrontare idee e progetti assieme al direttivo con in testa il presidente Bruno Gobbi (in foto).