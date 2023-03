Rotary Club, conviviale da ’Titon’

Il Rotary Club Cesenatico Mare ha organizzato un incontro che si terrà questa sera al ristorante ’Titon’. Nello storico locale in via Moretti, sull’asta di Ponente del porto canale, alle 20 i rotariani si ritrovano per un momento conviviale in cui all’imprenditore Gianluca Scialfa sarà consegnata la ’Paul Harris Fellow’, la massima onorificenza rotariana, istituita in memoria di Paul Harris, il fondatore del Rotary. Il presidente Francesco Gori illustrerà i progetti del club nei primi sei mesi del 2023.