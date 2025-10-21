Rotary Club, decolla il progetto Global Grant

I Rotary Club romagnoli sostengono la Casa Famiglia Rozalba di Lezhe, in Albania, dove sono accolte trenta ragazze e tante bambine e bambini, anche molto piccoli, ed il Centro Diurno Venerini. Il Rotary Club Cesenatico Mare ha ottenuto dalla Rotary Foundation una sovvenzione per la realizzazione di un Global Grant, un importante progetto internazionale, al quale aderiscono il Distretto Rotary 2072 di Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino, altri sette Rotary Club (Cesena Valle del Savio, Valle del Rubicone, Cervia-Cesenatico, Forlì, Ravenna, Forlì Tre Valli e i giovani del Rotaract di Cesena), e quattro Rotary Club albanesi, che sono Lezhe, Shkoder, Elbasan e Tirana Bllok. Si tratta di una iniziativa importante, in cui il Club Cesenatico Mare crede molto.

Il progetto è nato tre anni fa e si impegnò molto la past president Lalla Bertolozzi, la quale personalmente volò in Albania con una delegazione di soci, visitò la Casa Famiglia Rozalba ed organizzò un Interclub Internazionale con i Rotary Club delle città di Lezhe e Shkoder. Il piano venne poi portato avanti dal successivo presidente Bruno Gobbi e dall’attuale presidente Klodian Matija. Quest’ultimo ha avuto una grande e meritata visibilità, in quanto da adolescente nel 1998 è sbarcato in Italia con un gommone, assieme a parecchi albanesi in cerca di una vita migliore; ha fatto poi tanti lavori faticosi, è stato dipendente del Grand Hotel di Castrocaro e nel 2013 si è trasferito a Bellaria, dove ha conosciuto ed è stato accolto dalla famiglia Gori, che gli ha dato l’opportunità di crescere e maturare, facendo diverse esperienze professionali, sino ad arrivare agli ultimi anni, in cui gli è stata affidata la direzione dell’Hotel Saint Moritz, del Diana e del Sweet Home.

Da piccolo Klodian era uno dei 140 bambini seguiti dalle suore della Casa Famiglia Rozalba ed è orgoglioso di aver contribuito a portare a termine un progetto così importante: "Io da bambino tutti i giorni facevo i compiti e giocavo in questo centro, che se non ci fosse stato, probabilmente io e tanti altri bambini avremmo potuto prendere delle brutte strade. Il Global Grant è stato approvato per due anni, sino al 2027; l’obiettivo è aiutare a crescere questi bambini, la cui vita è iniziata in salita". Il presidente del Rotary Club Cesenatico Mare entra nello specifico degli aiuti: "Allestiremo due sale all’interno della Casa Famiglia, dove porteremo computer, lavagne Lim, videoproiettori, libri, quaderni e materiale da cancelleria. Per due anni garantiremo anche la presenza di docenti preparati ed esperti di informatica. Non lasceremo mai soli le suore ed il personale di Casa Rozalba, periodicamente visiteremo il centro".

Giacomo Mascellani