Rotary Club, gala per la Croce verde con Ruscelli e Gabellini

Il pianista Andrea Ruscelli ed il tenore Paolo Gabellini si sono esibiti all’Hotel Lalla, dove il padrone di casa Alfonso Maini, presidente di Adac Federalberghi e volontario rotariano, ha allestito una cena di gala a sostegno della Croce Verde. In cabina di regia il Rotary Club Cesenatico Mare, con in testa il presidente Bruno Gobbi, per un concerto abbinato ad un momento conviviale allo scopo di raccogliere fondi per il service, finalizzato ad acquistare attrezzature da installare su un’ambulanza in dotazione alla Croce Verde.