Rotary Club, grande dono alla casa di riposo Fracassi

di Ermanno Pasolini

Il Rotary Club Valle del Rubicone ha individuato nella Casa di Accoglienza ’Arturo Fracassi’ di Sant’Angelo di Gatteo una struttura del territorio colpita il 17 maggio scorso, dallo staripamento del torrente Rio Baldona sito a pochii metri che è esondato e ha allagato e danneggiato tutto il seminterrato, in cui erano collocati i servizi di base: spogliatoi del personale, palestra per fisioterapia, cappella, lavanderia, laboratorio per parrucchiera, i tanti depositi di materiale, l’impianto elettrico, i termoconvettori e l’aspirazione centralizzata. Il Rotary ha deciso di contribuire all’acquisto di alcuni beni primari per far ripartire l’attività di assistenza agli anziani ricoverati nella struttura, ravvisando la necessità di sostituire con un nuovo macchinario la lavatrice industriale e di fornire 10 materassi ignifughi a una piazza con relativi guanciali.

Materassi e lavatrice, per un valore di 5.485 euro sono stati consegnati alla casa di riposo. E’ stato anche fornito in comodato d’uso un deumidificatore per togliere l’umidità dal seminterrato e recuperare più velocemente i locali stessi. "Un ringraziamento - ha dichiarato Gian Piero Evangelisti presidente del Club nella scorsa annata - al nostro Distretto e al Governatore dell’annata 22-23 Luciano Alfieri per il contributo che ci ha voluto dare e che ci ha permesso d’intervenire velocemente per la ’Fracassi’. Grazie anche al contributo di ’Momento d’Ascolto’, associazione fondata con l’obiettivo di ascoltare le persone che sono in difficoltà e creare una cultura del sostegno a chi si sente vessato e solo.