Rotary Club, in visita il governatore Azzolini

Alberto Azzolini, 66 anni, nato e residente a Bologna, il nuovo governatore del distretto 2072, ha fatto visita al Rotary Club Valle del Rubicone presso la locanda Antiche Macine sulle colline di Savignano sul Rubicone. E’ stato presentato da Nicola Giorgetti, presidente del Rotary Club Valle del Rubicone. Con lui al tavolo di presidenza c’erano l’assistente del governatore Filippo Cicognani e i soci ex presidenti Giampiero Evangelisti e Monica Morri. Il governatore Alberto Azzolini è laureato in Economia e commercio, perfetta conoscenza di 4 lingue, esperienza in ambito amministrativo, finanziario, gestionale, direzione generale, ha ricoperto incarichi di cfo e di ceo in diverse realtà aziendali sia in Italia che in Canada e Stati Uniti. Pratica calcio, sci, subacquea e ciclismo. Venne cooptato nel Rotary Club Rimini Riviera nell’anno rotariano 2000-2001, membro della commissione Rotary Foundation del RC Rimini Riviera nell’anno rotariano 2006-2007 e poi presidente della stessa negli anni rotariani 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010; presidente del Rotary Club Rimini Riviera nell’anno rotariano 2012-2013, ricevendo l’attestato di lode presidenziale dal governatore del distretto 2070 Franco Angotti. Ha detto il nuovo governatore Alberto Azzolini: "Per quel che riguarda i conflitti mondiali in atto noi dobbiamo essere generatori di ’pace attiva’ cercando di creare armonia ed empatia nelle relazioni interpersonali. La pace attiva è quando noi ci poniamo in una relazione di armonia con le persone che incontiamo. Più in generale il sentimento comune dei rotariani è migliorare le condizioni di vita delle persone, offrendo alle comunità l’opportunità di crescita in ogni ambito. Il nostro motto è ’crediamo in un mondo dove tutti insieme promuovono i cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine e lontane e in ognuno di noi’. Quello che accomuna noi rotariani è il senso di restituzione perchè noi siamo persone fortunate a essere nati nel paese più bello del mondo e dobbiamo dedicare una piccola parte del nostro tempo perchè persone meno fortunate abbiano pari opportunità". Nel corso della serata è entrata a fare parte del Rotary Club Valle del Rubicone una nuova socia, Silvia Bartolini, 32 anni, di Gabicce Mare, esperta di marketing e sviluppo aziendale.

Ermanno Pasolini