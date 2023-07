Rotary Club, Lalla Bertolozzi nuovo presidente

di Giacomo Mascellani

Lalla Bertolozzi è la nuova presidentessa del Rotary Club Cesenatico Mare. Laureata in medicina, rotariana convinta e affascinata dai valori di questa importante realtà, spetta quindi a lei guidare un club piccolo che ha saputo organizzare grandi eventi, partecipare ad iniziative importanti e progetti a sostegno delle persone deboli.

Il passaggio delle consegne con Francesco Gori si è tenuto nella terrazza dello stabilimento ’La Spiaggia’ del Grand Hotel Da Vinci, alla presenza delle autorità e del vicesindaco di Cesenatico Lorena Fantozzi che ha seguito e condiviso alcune manifestazioni importanti, tra cui ’Una Vela per respirare liberi’ per consentire ai bambini e ai ragazzi affetti da fibrosi cistica di poter partecipare gratuitamente a corsi di vela, che sono molto salutari ed aiutano i piccoli pazienti.

Il Rotary Club Cesenatico Mare con gli altri Club del Distretto, quest’anno si è impegnato per la donazione di apparecchiature mediche alle strutture sanitarie, ha aiutato molte famiglie indigenti per garantire la fornitura di prodotti alimentari e beni di prima necessità, ha raccolto farmaci per le popolazioni dell’Ucraina vittime della guerra, ha aiutato le vittime dell’alluvione e ha contribuito all’acquisto di attrezzature per Cesena in Blu, per consentire l’attività subacquea anche ai disabili.

Sono molte anche le iniziative culturali, come le presentazioni di libri, l’organizzazione di concerti e incontri a tema. Fra le collaborazioni con le associazioni e gli enti presenti sul territorio, da segnalare quelle con ’I bambini al primo posto’, il Circolo Vela Cesenatico, la Lifc ed il Centro di cura Fibrosi Cistica dell’ospedale Bufalini.

In questo anno rotariano la presidentessa Lalla Bertolozzi, che ha esordito sottolineando i valori dell’amicizia, sarà affiancata da un consiglio direttivo importante, dove ci sono persone con esperienza nel club e altre che si sono invece avvicinate più di recente; è formato da Giovanna Coppo, imprenditrice titolare della Sicograf e donna considerata il ’motore’ di questo sodalizio, Dante Delvecchio, past president e albergatore che ha fatto la storia della riviera per essere stato presidente dell’Adac e per aver inventato negli anni ’70 le officine meccaniche in hotel per i cicloturisti; l’operatore turistico Klodian Matija, Giuseppe Todisco, ex luogotenente della Guardia di Finanza, commercialista e revisore legale presso lo Studio Act; ed Emma Bagnara, libera professionista. Il vicepresidente è Klodian Matija, il prefetto è Giancarlo Barocci, ex presidente Adac, il tesoriere è Bruno Gobbi, ex direttore Adac, mentre il segretario è Francesco Gori, presidente dell’annata appena conclusa, commercialista ed imprenditore.