Rotary Club, maglie e canotte per i ragazzi de ’Gli Amici di Gigi’

Il Rotary Club Valle del Rubicone ha donato una serie di articoli sportivi e in particolare magliette e canotte per giocare a calcio e a pallavolo alla cooperativa sociale ’Gli Amici di Gigi’ di San Mauro Pascoli. Dice il presidente Nicola Giorgetti: "Questo service nasce dalla nostra partecipazione al Rotary Day per i giovani e le comunità organizzato dal governatore del nostro distretto 2072 Alberto Azzolini tenutosi a Bologna il 26 ottobre scorso durante il quale sono stati raccolti numerosi articoli sportivi che i soci rotariani hanno donato e che ciascun club a sua volta ha destinato alle case famiglia del proprio territorio. Come Rotary Club Valle del Rubicone abbiamo individuato la cooperativa Amici di Gigi di San Mauro Pascoli in quanto hanno due squadre di ragazzi che giocano, una di pallavolo e una di calcetto a 5". Alla consegna erano presenti gli ex presidenti del Rotary Club Valle del Rubicone Giancarlo Biondini, Giampiero Evangelisti e Monica Morri e alcuni soci. La cooperativa sociale Amici di Gigi è nata nel 2009 opera di quattro amici ventenni. Oggi serve 160 utenti, di cui 30 disabili adulti e 120 minori, collabora con 35 volontari su una rete di almeno 130, opera in partenariato con 22 opere sociali, dà lavoro a 80 persone.