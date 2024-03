Rotary Club, tutti gli eventi della primavera

In primavera il Rotary Club Cesenatico Mare sarà protagonista di molte iniziative, organizzate dai volontari del piccolo e grande club rivierasco, con in testa la presidente Lalla Bertolozzi. Questo mese di marzo il club parteciperà assieme al Distretto 2072 del Rotary Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino, al progetto degli Orti didattici terapeutici, un service didattico che vedrà coinvolti gli studenti della sede di via Cremona della Scuola media Dante Arfelli. Presto arriveranno due grandi casse, all’interno delle quali verranno coltivati vari ortaggi, per una iniziativa dove gli alunni e i docenti sono seguiti dal future president Bruno Gobbi, dal prefetto Giancarlo Barocci e dal vicepresidente Klodian Matija.

Gli orti terapeutici sono ambienti particolarmente indicati per promuovere il benessere psicofisico attraverso l’attività agricola. Numerose ricerche hanno dimostrato i molteplici benefici che derivano dal lavorare la terra e prendersi cura delle piante. Lavorare insieme alla realizzazione e al mantenimento dei due orti, oltre a migliorare il grado di autonomia degli studenti, accrescerà anche la loro autostima. Inoltre si favorisce la socializzazione, avvicinando i ragazzi alla natura e sensibilizzandoli sul loro ruolo all’interno di un ecosistema più ampio.

Il 16 marzo i rotariani organizzeranno una interessante iniziativa al Palazzo del turismo Primo Grassi in viale Roma, dove il docente universitario Ettore Maria Mazzola sarà protagonista di un importante intervento nell’ambito di una giornata dedicata agli architetti delle tre province romagnole, per una iniziativa patrocinata dal comune di Cesenatico, provincia di Forlì-Cesena, dall’Ordine degli Architetti della provincia di Forlì-Cesena e dell’Ordine dei Geometri.

L’incontro, sul tema "Dalla città funzionalista alla città funzionale", è riconosciuto dall’Ordine degli Architetti, che assegna ai partecipanti 3 crediti formativi. Sarà l’occasione per parlare di urbanistica, ambiente e pianificazione, affrontando i contenuti inerenti l’analisi delle criticità delle città occidentali contemporanee nell’era della globalizzazione; modera l’architetto Cristian Gori.

Il 22 aprile, alle 17, nella sala convegni del Museo della Marineria si terrà un incontro culturale sul tema "Il senso della vita", in cui lo scrittore e giornalista Sergio Barducci presenterà il suo libro "Nel tuo silenzio" ed interverranno il filosofo Diego Fusaro, il medico anestesista e rianimatore Luca Aiello, lo scrittore Emilio Scarselli e don Gian Piero Casadei parroco di San Giacomo. In maggio si terrà infine il gemellaggio con il Rotary Club di Zelzate, una città del Belgio che è già gemellata con il Comune di Cesenatico.

Giacomo Mascellani