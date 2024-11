Rotary Club Valle del Rubicone, ospite d’onore Gigi Riva

Interessante conferenza nel castello di Ribano di Savignano del Rotary Club Valle del Rubicone. Ospite relatore è stato Gigi Riva, editorialista, scrittore e giornalista che ha parlato del suo ultimo libro "Ingordigia" edito da Mondadori, grazie al quale ha fatto riaprire il caso del broker dei vip Massimo Bochicchio morto carbonizzato in un incidente stradale in moto il 19 giugno 2022. Il giorno dopo, Bochicchio sarebbe dovuto comparire in tribunale per il processo a suo carico accusato di riciclaggio, abusiva attività finanziaria e truffa. A denunciarlo erano stati 37 clienti tra cui l’ex ct della nazionale di Calcio Antonio Conte e fra i truffati anche un altro ct Marcello Lippi. Gigi Riva con le sue ricerche e interviste è riuscito a ricostruire la vita di questo uomo capace di vivere per anni nel jet-set tra Roma, Londra, Capalbio, Cortina e i paradisi fiscali e si vantava di avere movimentato un miliardo e 800 milioni di euro di 400 investitori. Ma il caso è stato sottaciuto e Gigi Riva con il suo libro ha contribuito a riportarlo alla luce. Gigi Riva è stato nominato socio onorario del Rotary Club Valle del Rubicone nel giugno 2021 per avere contribuito in maniera significativa alla realizzazione del primo convegno rotariano distrettuale sulla violenza contro le donne, giornata istituita dall’Onu. Poi ospite nel 2022 del Rotary presentando il libro "Il più crudele dei mesi", dove ha trattato il dramma provocato dal Covid 19 a Nembro in provincia di Bergamo, suo paese natale, che in quel periodo ha avuto il più alto numero di decessi al mondo per il maledetto virus: 188. E’ stato inviato speciale de Il Giorno e ha seguito tutte le guerre balcaniche degli anni novanta. La serata al Castello di Ribano è stata introdotta da Nicola Giorgetti presidente del Rotary Club Valle del Rubicone. Sul nuovo libro "Ingordigia" ha detto Gigi Riva: "Massimo Bochicchio è riuscito a raggirare imprenditori, professionisti, ambasciatori, alti funzionari di Stato. E a tradire amici carissimi. Ho letto ventimila pagine degli atti processuali. Sono arrivato all’idea che questa è veramente una storia emblematica della nostra contemporaneità. Un personaggio così carismatico che molti dei truffati ancora soffrono verso di lui di una sorta di Sindrome di Stoccolma, mentre altri non credono alla sua morte. Dubbi anche sulla sua morte: suicidio, malore, attentato, non era lui, intervento dei servizi segreti, non risolti neppure con una intervista alla moglie Arianna che è convinta che tornerà. E da qualche parte c’è chi ritiene sia nascosto il malloppo".