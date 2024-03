Rotary, consegnati diciotto pacchi alimentari a famiglie bisognose

Il cuore grande dei rotariani aiuta concretamente alcune famiglie della riviera. A fine febbraio, in occasione del Rotary Day del Distretto 2072 dell’Emilia-Romagna che si è tenuto al Caab, il Centro agroalimentare di Bologna, sono stati confezionati circa 1.500 pacchi alimentari da consegnare alle famiglie bisognose. All’interno di ciascun pacco ci sono confezioni di pasta Barilla che è tra gli sponsor, farina, latte, zucchero, olio, salsa di pomodoro, alimenti in scatola a lunga conservazione ed altri principali beni di consumo. In questa iniziativa il Rotary Club Cesenatico Mare ha partecipato con quattro volontari al lavoro di confezionamento, che sono il vicepresidente Klodian Matija con la compagna Florentina, il future president Bruno Gobbi e la colonna del club Giovanna Coppo.

Al ritorno da Bologna i volontari hanno portato 18 pacchi alimentari, di cui 10 sono stati consegnati a don Gian Piero Casadei della parrocchia di San Giacomo, il quale tramite il banco alimentare li ha consegnati ad altrettante famiglie; 8 pacchi sono stati invece consegnati a Bellaria Igea Marina a don Marco nella Chiesa della Nostra Signora del Sacro Cuore.

g.m.