Rotary, eletti i consiglieri che affiancheranno Sternini

Ammontano a circa 50 mila euro i fondi che la presidenza del Rotary guidata da Norberto Fantini ha messo a disposizione di alcuni importanti progetti con ricadute sociali ed educative nell’annata 2024/2025. Tra i contributi più significativi figurano quelli al programma di aiuto e supporto alle donne vittime di violenza attraverso il progetto ‘Vuoi fare rete contro la violenza?’ elaborato dall’Ausl Romagna e dal Centro antiviolenza del Comune di Cesena. Un contributo è andato anche a ‘Benessere giovane. Corri, salta e lancia’ per lo stimolo all’attività fisica tra i bambini. Non ultimo il finanziamento di un libro intitolato ‘La casa del pane’ per un progetto di aiuto ai bambini di una regione dell’Etiopia.

La ratifica del bilancio è stata sottoscritta in occasione dell’assemblea dei soci, attualmente 103. Per l’annata 2025/2026 è stata eletta alla presidenza nel novembre del 2023 Ombretta Sternin. Per il consiglio che la supporterà nella conduzione del club durante la sua presidenze, sono stati eletti Francesca Amadori, Alessio Bonaldo, Ester Castagnoli, Elide Giordani, Marco Ramilli, Antonio Venturi. Francesco Zanotti sarà l’istruttore del club e Paolo Borghetti il prefetto. Riconfermate nei ruoli Franca Castagnoli, segretaria, e Barbara Battistini, tesoriera.

Per l’annata 2026/2027 è stato eletto Mauro Ravaglia, imprenditore, amministratore delegato della lavanderia industriale Linea Sterile.