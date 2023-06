Rotary, fatte donazioni per oltre 22mila euro

di Ermanno Pasolini

Sono stati oltre 22mila euro i contributi in service e donazioni effettuati nell’annata 2022-2023 del Rotary Club Valle del Rubicone guidato dal presidente Gian Piero Evangelisti avvocato di Savignano. Evangelisti ha fatto il bilancio alla fine del suo mandato con il passaggio delle consegne che avverrà il 29 giugno a Villa Malatesta di Poggio Torriana. A lui subentrerà Monica Morri architetto di Poggio Torriana.

Quanti service avete fatto in questa annata?

"Undici compreso quello che riguarda la Casa di Riposo Fracassi di Sant’Angelo di Gatteo e che purtroppo ha avuto il seminterrato allagato dall’alluvione. Ci siamo impegnati ad acquistare alcuni dei materiali che sono andati persi: una lavatrice industriale e materassi. Il valore totale nell’annata di beni acquistati è stato di 33mila euro perchè ai nostri 22mila si sono aggiunti i contributi della Rotary Foundation e di altri Rotary Club".

Quali sono stati i contributi più importanti?

"Per l’acquisto della Panda donata all’Hospice dell’ospedale di Savignano abbiamo messo a disposizione 6mila euro ai quali sono stati aggiunti altri 6mila di donazioni private fatte all’Hospice. Poi c’è stato il service in favore di ’Cesena in Blu’ che si occupa di portare i disabili sott’acqua, realizzato con il contributo di 4.800 euro dei sette Rotary Club della Romagna Centro. Abbiamo inviato ai terremotati della Turchia e della Siria una tenda da campo e giubbotti termici; abbiamo fatto il progetto del distretto Rotary 2072 con il ’ Marie Curie’ che si chiama ’A scuola in salute’ per spiegare agli studenti quali sono i corretti stili di alimentazione insieme al nostro socio il medico Davide Lazzarini; abbiamo portato due classi dell’Istituto professionale in visita alla comunità di San Patrignano; abbiamo contribuito alla realizzazione del libro ’Il bestiario di Ilario’, nel centenario della nascita dello scultore Ilario Fioravanti che fu nostro socio onorario. Abbiamo contribuito a ’Rotary nutre l’educazione’ per la confezione di pacchi alimentari per i bambini in Africa. E abbiamo effettuato donazioni al fondo per gli alluvionati".

Un mandato nel pieno rispetto delle finalità del Rotary?

"Ci siamo messi al servizio della comunità locale, cercando d’intercettare le esigenze che sono emerse nel territorio, portando aiuto e sostegno a chi ne aveva più bisogno, che è la missione che contraddistingue l’azione del Rotary".

Contento della sua annata? "Siamo contenti di avere realizzato tutto quello che abbiamo potuto fare. Ringrazio i dirigenti ei soci del nostro Rotary che con il loro impegno e la generosità che ci contraddistingue, hanno permesso di portare a termine questi preziosi progetti".