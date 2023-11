Rotary, gemellaggio con due club albanesi

di Giacomo Mascellani

Il Rotary Club Cesenatico Mare aiuta gli agricoltori e ufficializza un gemellaggio internazionale. L’appuntamento è oggi alle 20.30, nel salone del Grand Hotel Da Vinci, dove nella prima parte della serata interverranno anche gli amici del Rotary Club Pavia Est per un service fatto assieme e finalizzato a raccoglie gli aiuti per gli operatori agricoli di Sala colpiti dall’alluvione. Nello specifico si aiuteranno otto aziende agricole di varie estensioni (la più piccola è di un ettaro, la più grande è di di 12 ettari), per un totale di 42 ettari che sono stati devastati dalle esondazioni dei fiumi. La priorità è quella di eseguire delle lavorazioni specifiche nei terreni, per ripristinarli e bonificarli dopo i danni causati dal fango. Quindi è prevista la lavorazione, l’aratura, la ripuntatura, la concimazione, la fresatura, i lavori di ripristino dei canali di scolo privati, e la rimozione del fango argilloso che, con le alte temperature, si è solidificato come cemento. Da una prima stima occorrono 20-25mila euro, per reperire i quali la presidentessa Lalla Bertolozzi, il prefetto Giancarlo Barocci ed il vicepresidente che è responsabile della Commisione progetti, Klodian Matjia, hanno coinvolto anche i rotariani paves.

A seguire si terrà un Interclub Internazionale con i Rotary Club delle città di Lezhe e Shkoder in Albania. È la prima volta che si stringe un patto di questo genere ed il fine è due volte nobile, in quanto attraverso un mirato progetto di service, saranno sostenute le attività della Casa Famiglia Rosalba di Lezhe, dove sono accudite tante bambine e bambini. Sarà l’occasione per far convogliare le energie su una iniziativa meritevole e sulla quale si stanno impegnando a fondo i soci del Rotary Club Cesenatico Mare, con in testa la presidentessa Bertolozzi.

Nelle settimane scorse una delegazione del Rotary Club Cesenatico era volata in Albania proprio per far visita ai soci dei club delle due città con cui si stanno intensificando i rapporti ed i rotariani di Cesenatico hanno anche visitato la Casa Famiglia Rosalba di Lezhe. Alla serata evento parteciperanno anche il Governatore Fiorella Sgallari, i past governor Maurizio Marcialis e Adriano Maestri, oltre al Governatore nominato per il l’anno 2025-2026, Guido Giuseppe Abbate. La presidentessa Bertolozzi da grande importanza a questo appuntamento: "Per noi è importante ospitare questo Interclub Internazionale, perchè teniamo molto al service per sostenere la Casa Famiglia Rosalba di Lezhe. Vogliamo dare però un aiuto concreto anche agli agricoltori di Sala che sono stati duramente colpiti dall’alluvione".