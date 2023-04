Rotary, gioia in acqua per tutti

di Ermanno Pasolini

Una serata per fare conoscere ’Cesena in blu’. L’ha organizzata presso la locanda Antiche Macine sulle colline di Savignano il Rotary club Valle del Rubicone. Il presidente Gian Piero Evangelisti ha voluto questo incontro denominato ’Subacquea insieme. Dona un’emozione in acqua a chi non può’. E’ un service a cui il club tiene particolarmente e per questo ha chiesto il coinvolgimento di altri Club della Romagna Centro, che hanno partecipato alla serata. C’erano i presidenti dei Rotary Club: Giorgio Amedei (Forlì Tre Valli), Maria Teresa Bonanni (Past President Valle del Savio), Filippo Cicognani (Forlì), Francesco Gori (Cesenatico Mare), Paolo Montalti (Cesena), Maurizio Pavirani (Cervia Cesenatico). Per l’onlus Cesena in Blu, Marta Milandri presidente e Nicola Gazza vicepresidente.

Ha detto Evangelisti: "Il Rotary Club Valle del Rubicone ha realizzato diversi service in favore di ragazzi diversamente abili. Noi in questa annata abbiamo preso a cuore la causa di ’Cesena in Blu’, associazione che si occupa di insegnare a persone con disabilità di vario genere ad andare sott’acqua, formando istruttori adatti a questo scopo e abbiamo proposto questo progetto agli altri Club. Di cosa ha bisogno Cesena in Blu? Di nuove attrezzature subacquee complete da destinarsi alle persone diversamente abili che vogliono provare l’emozione di immergersi in acqua. Sostenere associazioni che si prendono cura e aiutano persone con disabilità fisiche e-o handicap mentali, migliorando la qualità della loro vita, rientra nella nostra missione di rotariani, che consiste nell’intervenire con le risorse messe a disposizione dai nostri Club per rimuovere le barriere fisiche e sociali che impediscono a queste persone di svolgere le normali attività, che tutti noi persone più fortunate possiamo invece praticare".

"La nostra è una associazione di volontariato nata nel 2009 per fare provare l’emozione di andare in mare, di andare nel blu - ha detto la presidentessa di Cesena in Blu Marta Milandri - . Abbiamo stretto collaborazioni con tanti enti per crescere insieme con queste persone che hanno disabilità per farle sentire uguali a noi. Perché in acqua non servono ausili come sulla terraferma".