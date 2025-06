Rotary, Gobbi saluta: "Anno di soddisfazioni"

È tempo di bilanci per il Rotary Club Cesenatico Mare. Sta infatti finendo l’anno rotariano con la guida del presidente Bruno Gobbi e martedì sera, sulla terrazza dello stabilimento ’La Spiaggia’ del Grand Hotel Da Vinci, si terrà il passaggio di consegne con il nuovo presidente Klodian Matija. "E’ stato un anno di grande impegno ma anche di grandi soddisfazioni – dice Gobbi –, in cui le cose più importanti sono state le nuove amicizie, le tante iniziative benefiche e la scoperta di un mondo, quello del Rotary International, votato alla pace fra i popoli, attraverso una serie di azioni quotidiane concrete di aiuto verso i più sfortunati. Fra gli obbiettivi principali che il nostro club si era posto, c’è l’aumento dei soci e con soddisfazione, con l’aiuto di tutti abbiamo sei nuove adesioni ed altre sono in procinto di entrare".

Fra le principali iniziative realizzate, ci sono La Festa dell’Amicizia Rotariana con la presentazione del libro di Franco Nugnes su Ayrton Senna, la solidarietà nei confronti dei disabili, il service con l’importante donazione per l’acquisto di attrezzature sportive e di un defibrillatore per l’Endas di Cesenatico che si allena allo stadio comunale, lo stand allestito in occasione della Festa del pesce che ha consentito di raccogliere fondi con la lotteria della solidarietà, l’organizzazione di due seminari su economia e finanza in collaborazione con Adac Federalberghi, l’incontro gratuito per tutti i cittadini organizzato al Palazzo del turismo Primo Grassi sulle emergenze pediatriche, la partecipazione alla cena benefica per Olgerta, l’iniziativa a livello nazionale sul sonno organizzata al Museo della Marineria con il professor Antonio Gracco, il service per l’acquisto del monitor multiparametrico da donare alla Croce Verde di Gambettola con la cena offerta dal socio Alfonso Maini all’Hotel Lalla, il gemellaggio con il Rotary Pavia Est con visita alla Certosa di Pavia e gli orti didattici realizzati per gli studenti della scuola media Dante Arfelli.

Si sta completando l’iter del Global Grant, in un progetto umanitario a carattere internazionale, avviato nella precedente annata, a favore di Casa Rozalba in Albania. Il suo ultimo saluto e il suo pensiero, il presidente uscente Bruno Gobbi lo dedica al team del Rotary Club Cesenatico Mare: "Dal profondo del mio cuore voglio ringraziare la squadra che ha lavorato con me, la past president e co-prefetto Lalla Bertolozzi, il presidente incoming Klodian Matija che è stato vicepresidente e segretario, il tesoriere Giuseppe Todisco, il co-segretario Francesco Gori, il prefetto Giancarlo Barocci, la consigliera istruttore del club Giovanna Coppo, i consiglieri Ilario Cavallaro, Emma Bagnara e Dante Delvecchio".

Giacomo Mascellani