Rotary Rubicone, il nuovo service a favore degli orti terapeutici

Cena degli auguri del Rotary Club Valle del Rubicone al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico alla presenza della sindaca di Gambettola Letizia Bisacchi, di Gianluca Ginestri del’Area Romagna Centro del distretto Rotary 2072, di Luciano Alfieri past governatore.

Ha detto la presidentessa Monica Morri: "La cena degli auguri che precede il periodo delle festività natalizie, è da sempre l’occasione per ritrovarsi insieme per passare una serata all’insegna dell’amicizia tra i soci e le loro famiglie. Amicizia che è il valore alla base del sodalizio rotariano e che ci permette di metterci al servizio degli altri per realizzare quei progetti di cui la comunità ha bisogno".

Durante la serata Elisa Pazzini è stata nominata nuova socia del Club. Poi la presidentessa ha presentato il service degli Orti Terapeutici a favore del Comune di Gambettola. L’orto terapeutico verrà usato dai ragazzi con varie disabilità e alcuni in carrozzina. "La scienza - ha detto la sindaca - ha dimostrato che lavorare insieme alla realizzazione e al mantenimento di un orto terapeutico aiuta a raggiungere un benessere psicofisico, migliora il grado di autonomia dei partecipanti e la loro autostima, facilita la socializzazione, avvicina alla natura, crea la consapevolezza sulla possibilità di ognuno di potere raggiungere un risultato in un tempo ragionevolmente breve, valorizza la capacità di svolgere attività manuali. Il Comune di Gambettola ha già individuato un sito dove ubicare gli orti terapeutici, vicino agli orti sociali all’inizio del parco ’E’ bosch’". E con la lotteria per gli orti terapeutici sono stati raccolti 1.050 euro.

Ermanno Pasolini