Rotary, serata con la governatrice: "I temi? Pace e salute mentale"

Il Rotary Club Valle del Rubicone e la sua presidentessa Monica Morri hanno organizzato alla locanda ’Antiche Macine’ l’incontro con la governatrice Fiorella Sgallari (nella foto), 70 anni, presidentessa del Distretto 2072 Emilia Romagna e San Marino. Fiorella Sgallari è nata a Zola Predosa di Bologna dove risiede. Nel 1976 si è laureata con lode in matematica all’Università di Bologna dove è stata borsista del Cnr dal 1976 al 1980, ricercatrice dal 1980 al 1987, professoressa associata dal 1987 al 2002 e attualmente professoressa ordinaria di analisi numerica. E’ socia del Rotary Club Bologna Valle del Samoggia dal 12 giugno 2002. Ha ricevuto 9 Paul Harris Fellow, la massima onorificenza rotariana.

"Vengo da voi dopo un brutto periodo per la nostra regione, ma dobbiamo e sappiamo rimetterci in piedi. Il Rotary è un’organizzazione normale che con piccoli gesti dà quel contributo giornaliero a chi ha bisogno. Tutti insieme possiamo fare tante cose: la prima prendere per mano i giovani e guidarli e istruirli alla professione. I nostri temi dell’anno sono la Pace e la salute mentale. Per la Pace ho avuto un incontro con il cardinale Zuppi. Gli ho chiesto di fare un concerto a San Petronio a Natale e lui mi ha detto che nelle visite in Ucraina e in Russia ha visto tanti bambini senza più nessuno. Ci ha proposto di invitare in Italia a Natale quei bambini ospitandoli nelle nostre case. Bellissima iniziativa. Pensateci". Poi la governatrice ha aggiunto: "Per la salute mentale, troppi ragazzi tentano il suicidio e bisogna avvicinarli al mondo del lavoro, a contatto con altre persone e insegnare loro a coltivare prodotti, vedendo crescere quello che vogliono produrre".

Ermanno Pasolini