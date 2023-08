Rotary, una serata di amicizia tra miti e leggende della riviera

Una sessantina di persone hanno partecipato alla festa organizzata dal Rotary Club Cesenatico Mare e aperta agli amici rotariani degli altri club. Al Circolo Nautico Cesenatico si è svolta la prima edizione della "Conviviale dell’Amicizia", una nuova iniziativa voluta dalla presidente del club Lalla Bertolozzi e dal past president Francesco Gori, per aprire il piccolo club cesenaticense agli altri amici rotariani. All’iniziativa hanno partecipato il governatore Fiorella Sgallari del Distretto 2072 di Emilia-Romagna e San Marino, l’assistente del governatore Gianluca Ginestri, le delegazioni dei Rotary Club Forlì, Cesena, Valle del Rubicone, Cesena Valle del Savio, Ravenna Galla Placidia, Faenza, Guastalla, Bologna Valsamoggia e San Marino. Fra gli amici sono intervenuti il padrone di casa, il presidente del Circolo Nautico Cesenatico, Marco Dalla Rosa, ed il presidente del Circolo Vela Cesenatico, Stefano Morgagni. In apertura dell’incontro è stato spillato il nuovo socio Angelo Junior Soragni. Nel corso della serata è stato presentato il libro "C’era una volta in riviera", scritto da Alessandro Raimondi e pubblicato dalla casa editrice "Il Ponte Vecchio". Grazie a questo simpatico autore romagnolo, gli ospiti hanno avuto l’opportunità di conoscere alcune storie, miti e leggende del XX secolo sulla riviera, quando il mondo e non soltanto la costa romagnola, era completamente diverso. Raimondi ha venduto delle copie del libro, donando al Rotary Club Cesenatico Mare il suo utile, per destinarlo ad un service. In questa serata evento il pubblico è stato intrattenuto dai musicisti Eugenio Fantini alle tastiere e Gastone Guerrini al contrabbasso.

g.m.