Rotatoria di via Alberazzo, via ai lavori di asfaltatura

Sono in corso i lavori di asfaltatura della rotatoria di via Alberazzo. L’intervento prevede anche il completamento dell’opera con la segnaletica orizzontale e verticale. Il cantiere è organizzato con l’ausilio di movieri per la chiusura di volta in volta dei tratti di corsia interessati. In tal modo la circolazione non viene interrotta ma regolata con restringimenti che consentono il transito in continuità per tutto il periodo dei lavori. Previsto inoltre un rinforzo del servizio di Polizia locale per consentirne lo svolgimento in sicurezza e per supportare lo scorrimento del traffico. La rotatoria e il nuovo sistema di circolazione rappresentano un’opera fondamentale.

Dice il sindaco Filippo Giovannini: "Con questo intervento completiamo un’opera strategica. Proseguono gli interventi per migliorare la viabilità, come in altre parti della città. L’opera era attesa da tempo, ora finalmente la città è dotata di un ingresso a est".

Il responsabile del procedimento per il Comune di Savignano è l’architetto Carlotta Fellini. L’importo totale di spesa è di 850mila euro, di cui 50mila dal Comune di San Mauro, 50mila da Hera, 80mila dalla Provincia di Forlì-Cesena e 200mila da una fideiussione di un pregresso accordo pubblico-privato.

e. p.