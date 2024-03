Rotatoria per una cesenate. La donna che tentò di salvare mamma e figlia ebree dal lager

Una rotatoria nel comune di Este (Padova), per celebrare Clara Lelli Mami Righi, cesenate di origine che, ddopo essersi trasferita nel comune veneto, mise a repentaglio la propria incolumità per aiutare due concittadine ebree, cercando di salvarle dalla deportazione nei campi di sterminio nazisti. Come annunciato in vista della Giornata internazionale dei diritti delle donne, il Comune di Este le intitolerà una rotonda.

"È per il comune di Cesena motivo di orgoglio – commenta il sindaco Enzo Lattuca – conoscere le gesta di questa nostra concittadina. La storia di Clara Lelli Mami Righi, morta nel 1999 nel Milanese e appartenente a una nota famiglia di Cesena, è rimasta a lungo nell’oblio, ma grazie al comune di Este e alla ricerca di Gianluca Conte, è diventata di dominio pubblico. Anche il Comune di Sesto San Giovanni ha da poco ricordato due cesenati, Natale Canducci e Mario Piraccini, che fino al’arresto, e dopo la deportazione in Germania, si sono battuti per la libertà e i valori della democrazia".

La vicenda. Era il 4 dicembre del 1943, un sabato, e Emma e Anna Zevi, ebree, mamma e figlia epilettica, erano nel loro piccolo negozio ad Este. Il figlio maggiore di Emma era fuggito dopo essere stato licenziato dalla Cassa di Risparmio perché ebreo. Alle 11 la milizia fascista si presentò in bottega notificando l’arresto e trascinandole via tra urla e pianti. L’unica ad aiutarle fu la cesenate Clara Lelli Mami, loro amica, che convinse il capitano dei carabinieri a portarle per quella notte a casa sua. Evitò loro il carcere, pur sotto la vigilanza di due carabinieri.

Trasferite in un luogo di assembramento con una settantina di altri ebrei padovani, nonostante le suppliche al Prefetto e il disperato tentativo di salvare Anna organizzando il suo battesimo nella chiesa parrocchiale, l 31 luglio 1944 vennero caricate in un treno verso Auschwitz. L’unica traccia rimasta è quella di Emma registrata ad Auschwitz e deceduta loo stesso giorno. Anna si suppone sia morta durante il terribile tragitto.