Rotatoria sperimentale tra Ponte Europa Unita e via Machiavelli

Innalzare gli standard di sicurezza e decongestionare il traffico soprattutto nelle ore di punta: è l’obiettivo della nuova rotatoria che sorgerà in zona ex Zuccherificio, tra il Ponte Europa Unita e le vie Machiavelli e Italo Calvino. Per il momento la rotonda stradale sarà temperanea e resterà in vigore fino a ottobre. La modifica alla viabilità, secondo una nota dell’amministrazione comunale, risponde a una richiesta dei cittadini accolta dagli uffici comunali.

"Questa zona della città – commenta l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri – è particolarmente transitata, soprattutto in determinati momenti della giornata. Per smaltire il traffico evitando rallentamenti e per elevare ulteriormente la condizioni di sicurezza, procederemo con la collocazione di una prima rotatoria temporanea, il cui anello centrale e le isole spartitraffico verranno realizzati con barriere plastiche tipo ‘new jersey’ con applicazioni catarifrangenti. È questo uno schema adottato qualche anno fa all’incrocio tra Settecrociari e via San Mauro che ha assicurato ottimi risultati, anche e soprattutto in relazione alla sicurezza di tutti gli utenti della strada. È infatti una rotatoria pensata – in accordo con il Quartiere Centro urbano con cui ci siamo confrontati – per le auto, ma anche per i pedoni e i ciclisti".

Terminata la sperimentazione e valutati gli effetti sulla circolazione, l’amministrazione comunale procederà con l’avvio dei lavori di realizzazione della rotatoria definitiva, con relativi interventi di rimozione del semaforo veicolare e di installazione di tutta la segnaletica orizzontale e verticale necessaria. Il progetto, inserito nel Patto di Quartiere sottoscritto dall’Amministrazione comunale e dal Centro Urbano, dell’ammontare complessivo di 50 mila euro, interessa la zona dell’ex Zuccherificio all’incrocio fra le vie Macchiavelli, Italo Calvino e il Ponte Europa Unita, attualmente regolato da un impianto semaforico. I lavori della rotatoria definitiva potranno essere realizzati a partire dal prossimo autunno demolendo una porzione dei marciapiedi esistenti per far spazio all’area della rotatoria. Su tali aree sarà eseguito lo scavo per la posa dell’opera. In corrispondenza del ponte Europa Unita, al fine di garantire la larghezza minima dei percorsi ciclabili esistenti, i marciapiedi saranno oggetto di ampliamento verso l’area verde a ridosso del fiume per assicurarne la continuità. Verranno inoltre collocati i cordoli a delimitazione delle corsie e realizzate le rampe per i nuovi attraversamenti pedonali.